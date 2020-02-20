Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı kişiyi ilgilendiriyor!

TMSF'DEN BANKADA HESABI OLANLARA FLAŞ UYARI

10 yıl işlem görmeyen mevduat hesapları TMSF'ye devredileceğini duyuran kurum, "Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabiidir." denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, "Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak." ifadeleri kullanıldı.