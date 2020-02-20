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    • 08.04.2020 13:25
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    da parası olan milyonlarca vatandaşı kişiyi ilgilendiriyor!

    'de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren uyarı () tarafından geldi. TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre da hesabı olan ve 10 yıldır işlem yapılmayan hesaptaki tüm paraların fonun hesabına geçeceği aktarıldı.

    Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı kişiyi ilgilendiriyor!

    Bankada birikimi parası olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milyonlarca kişiye uyarı yapıldı. 10 yıl işlem görmeyen mevduat hesapları TMSF'ye devredileceğini duyuran kurum, "Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabiidir." denildi.

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    TMSF'DEN BANKADA HESABI OLANLARA FLAŞ UYARI

    10 yıl işlem görmeyen mevduat hesapları TMSF'ye devredileceğini duyuran kurum, "Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabiidir." denildi.

    Ayrıca yapılan açıklamada, "Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak." ifadeleri kullanıldı.

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