En uygun ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kredi faizlerinde indirim bekleniyor. İşte bankaların taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları.Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız. Fakat öncelikle konut kredisi çekeceğiniz evin krediye uygun olması gerekmektedir

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