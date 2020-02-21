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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 10:31
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    • 21.02.2020 10:45
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    21 Şubat indirimi müjdesi! İşte en uygun ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi veren lar listesi

    En uygun ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi veren lar listesi vatandaşlar tarafından her gün Google'da araştırılıyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde indirimi yapılmıştı. faiz indirimi sonrası konut , taşıt ve ihtiyaç kredisinde müjde geliyor. Merkez Bankası tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada politika faizinin 50 baz puan seviyesinde indirildiği bildirildi. Merkez Banklası yüzde 11,25 olan politika faizini yüzde 10,75'e çekmişti. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. İşte en uygun ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi veren bankalar listesi...

    21 Şubat faiz indirimi müjdesi! En uygun ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi...

    En uygun ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kredi faizlerinde indirim bekleniyor. İşte bankaların taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları.Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız. Fakat öncelikle konut kredisi çekeceğiniz evin krediye uygun olması gerekmektedir

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