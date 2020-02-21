4D'li taşeron işçi: 2020 yılı taşeronda yeni toplu sözleşme tarihi milyonlarca işçi tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda işçiler ise maaş e yüzdelik dilimler öncelikli olmak üzere sosyal haklarının iyileştirilmesini istiyor. Taşeron ve kadroya geçen işçiler için 2020 yılında toplu sözleşme. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçiler , kamuda daimi işçi statüsüne alındı. İşçiler kadroya alındı ama maaş zamları ile diğer hakları, kadro öncesi imzalanan YHK kararına bağlı kaldı. Peki maaş zammı, yüzdelik dilim ve ikramiye ile ilgili gelişmeler takvim.com.tr'de

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