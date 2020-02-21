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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 11:25
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    • 21.02.2020 11:28
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    4D'li taşeron işçi: Maaş mı, yüzdelik dilim, ikramiye...

    4D'li taşeron işçi: Taşeron işçiler ile kadroya geçen taşeron işçileri ilgilendiren açıklama. Belediyeler ve kamu kurumlarında hala taşeron işçi olarak çalışan personeller ve KHK ile kadroya alınan personeller için imzalanacak yeni için tarih verildi. Belediyelerde çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri 30 Haziran 2020 günü, diğer kurumlarda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ise 31 Ekim 2020 günü sona erecek. Devlet kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaş konusu gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir maaşlarına 6 ayda bir yüzde 4 alan taşeron işçiler daha fazla zam istiyor. Taşeron işçilerin maaş zammı konusu siyasi partilerin gündemine sık sık gelmiş olmasına rağmen bu konuda bir adım atılmamıştı.

    4D'li taşeron işçi: Maaş zammı, yüzdelik dilim, ikramiye...

    4D'li taşeron işçi: 2020 yılı taşeronda yeni toplu sözleşme tarihi milyonlarca işçi tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda işçiler ise maaş e yüzdelik dilimler öncelikli olmak üzere sosyal haklarının iyileştirilmesini istiyor. Taşeron ve kadroya geçen işçiler için 2020 yılında toplu sözleşme. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçiler , kamuda daimi işçi statüsüne alındı. İşçiler kadroya alındı ama maaş zamları ile diğer hakları, kadro öncesi imzalanan YHK kararına bağlı kaldı. Peki maaş zammı, yüzdelik dilim ve ikramiye ile ilgili gelişmeler takvim.com.tr'de

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