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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    Balı arılar yapacak

    Tarım Bakanlığı, bal ya da pekmez görünümlü şuruplara yasak getirdi. Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, pekmez şurubu ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.

    Balı arılar yapacak
    Tarım Bakanlığı, bal ya da pekmez görünümlü şuruplara yasak getirdi. Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, pekmez şurubu ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek. Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler üretilmesi de yasaklandı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Bal doğada üretilir, sanayide üretilmez. Bal alırken dikkat edin. Aroma eklenen ürünler artık yasaklandı. 10 liraya bal olmaz. Maliyeti 20 lira" dedi.

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