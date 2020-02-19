Taşeron işçileri ilgilendiren son dakika haberi geldi. Önceki gün toplanan meclis genel kurulunda milletvekilleri, kadro alan ve alamayan taşeron işçilerin problemlerini gündeme getirdi. Peş peşe meydana getirilen açıklamalar, taşeron işçileri Meclis'e taşıdı. Taşeron işçiler için önerge Meclis'e geldi. Taşerondan kadroya geçen çalışana 52 günlük ikramiye ücreti verilecek. 450 bin taşeron işçisinin ikramiyesi asgari ücretten hesaplanırsa yaklaşık 1 milyar liralık ikramiye ücreti veriliyor. Kamuya geçişi sağlanan taşeron çalışanların hafta ve genel tatillerdeki çalışma ve ücretleri de yayınlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre bayramda yevmiye var.

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