4/D'li taşeron işçilerin zam ümitleri devam ediyor. Bu anlamda milyonlarca taşeron işçi yüzdelik dilim, ek ödeme miktarları hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. 4/D'li sürekli işçi olarak çalışan personeller, daha önce aldıkları asgari ücretin yüzdelik farklarını şimdi alamıyorlar. Emsal teşkil eden kararlardan sonra sürekli işçiler yüzdelik dilimleri almak için dava açıyorlar.

Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra bu oranlar ödenmedi ve yılda 2 defa olmak şartıyla 4+4 zam verildi. Bu tabloya baktığımızda taşeron işçilere verilmeyen asgari ücretin yüzdelik fazlalarının 4/D'li işçilere verildiği görülüyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ