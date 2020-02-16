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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 09:26
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    • 17.02.2020 09:26

    na bordroya yansıdı! taşeron işçilere ve ne kadar?

    Milyonların beklentisi hala devam ediyor. Bu bağlamda taşeron işçi için ve oldukça merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı olmaktadır. İşte yüzdelik dilim ve ek ödeme gelişmeleri... Konu ile ilgili bugün sendikadan yapılan açıklamada, işçinin yüzdelik dilim zaferinin bordroya yansıdığı bildirildi. Peki 4/D'li taşeron işçilere zam var mı? Detaylar takvim.com.tr'de

    İşçi maaşlarına verilmeyen yüzdelik dilim, 4/D'li iş ilanında yer aldı!

    4/D'li taşeron işçilerin zam ümitleri devam ediyor. Bu anlamda milyonlarca taşeron işçi yüzdelik dilim, ek ödeme miktarları hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. 4/D'li sürekli işçi olarak çalışan personeller, daha önce aldıkları asgari ücretin yüzdelik farklarını şimdi alamıyorlar. Emsal teşkil eden kararlardan sonra sürekli işçiler yüzdelik dilimleri almak için dava açıyorlar.
    Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra bu oranlar ödenmedi ve yılda 2 defa olmak şartıyla 4+4 zam verildi. Bu tabloya baktığımızda taşeron işçilere verilmeyen asgari ücretin yüzdelik fazlalarının 4/D'li işçilere verildiği görülüyor.

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    Haberler Ekonomi Taşeron işçi maaşlarına yüzdelik dilim bordroya yansıdı! 4/D'li taşeron işçilere ek ödeme ve zam ne kadar?
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