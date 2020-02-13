4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri zam haberlerine odaklanmış durumda. Ek ödeme, enflasyon farkı zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı oldukça fazla şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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