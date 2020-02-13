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    • 04.03.2020 16:57
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    Taşeron işçi ve farkı mı ile ilgili araştırmalar devam ediyor

    ve farkı mı var mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam miktarının ele alınacağı 2020 yılı görüşmelerinde farklı konularında görüşülmesi bekleniyor.

    Taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı...

    4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri zam haberlerine odaklanmış durumda. Ek ödeme, enflasyon farkı zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı oldukça fazla şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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    Haberler Ekonomi Taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı ile ilgili araştırmalar devam ediyor
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