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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 17:19
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    • 19.02.2020 17:19
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    'ndan Denizbank, ve Finansbank 'leri hakkında flaş karar

    Gelen son dakika haberine göre , Denizbank, ve Finansbank’ın sahip oldukları ’lerin ortak kullanıma açılmasına süresiz muafiyet tanıdı.

    3 bankanın ATM'leri hakkında flaş karar!
    Denizbank A.Ş., A.Ş. ve Finansbank A.Ş. arasında, sahip oldukları 'lerin müşterilerinin ortak kullanımına açılmasına yönelik olarak imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü'ne 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yer alan koşulların tamamını karşılaması nedeniyle, süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.

    Karar internet sitesinde yayımlandı.

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