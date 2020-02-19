İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN ARTTI?

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da hava kirliliğinin neden artış gösterdiğini şu sözlerle anlattı:

"Şu anda ülkemizin üzerinde bulunduğu basınç sistemi sebebiyle hava rüzgarsız. Rüzgar olmadığı için kirletici kaynağından araçlardan, evlerden tesislerden çıkan kirleticiler dağılamıyor. İkincisi kirleticiler için son derece önemli olan 'sıcaklık terselmesi' ki şu anda gerçekten çok büyük bir 'sıcaklık terselmesi' var.