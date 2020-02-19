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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 17:37
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    • 19.02.2020 17:42
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    , ve Fatih'te oturanlar dikkat! Korkunç boyutlara ulaştı!

    Son günlerde ’da özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve pus yaşam şartlarını da zorlayacak boyutlara ulaştı. Sis ve puslu havanın nedeni ise ’nin yüksek basıncın etkisi. Söz konusu durum hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar İstanbul’da özellikle havanın kirli olduğu , ve Fatih’te oturan vatandaşları solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uyardı.Vücudu yoracak hareketlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Toros, “Bu bölgelerde yaşayan insanların biraz daha dikkatli olmaları, vücudu yoracak hareketlerden kaçınmaları son derece önemli.'' dedi.

    İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN ARTTI?
    İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da hava kirliliğinin neden artış gösterdiğini şu sözlerle anlattı:

    "Şu anda ülkemizin üzerinde bulunduğu basınç sistemi sebebiyle hava rüzgarsız. Rüzgar olmadığı için kirletici kaynağından araçlardan, evlerden tesislerden çıkan kirleticiler dağılamıyor. İkincisi kirleticiler için son derece önemli olan 'sıcaklık terselmesi' ki şu anda gerçekten çok büyük bir 'sıcaklık terselmesi' var.

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