Ülkemizde altın ve dolar en önemli yatırım araçları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda dün uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel olarak dolar/TL'nin de yükselişiyle, gram altındaki yükseliş ons altına göre daha hızlı oldu. Analistler, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyor. Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Altın, Dolar ve Euro ne kadar oldu? Çeyrek altın tarihi rekor seviyesine geldiği bugünde yarın daha kritik gün olarak lanse ediliyor. Gram altın, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanırken; yeni güne 312 lira seviyesinden başladı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ