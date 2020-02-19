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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 16:16
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    • 19.02.2020 16:16
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    19 Şubat hangileri? SMS ve e-Devlet sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

    19 Şubat , Şubat ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde maaş alan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Her ay belirlenen tarihler aralığında evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara ödeniyor. Bu kapsamda maaş alan vatandaşlar aylıkların hangi illerde yatırıldığı öğrenmek istiyor. Peki, SMS ve e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair detaylar

    19 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Evde bakım aylıklarının ödendiği iller vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle vatandaşlar şu günlerde 19 Şubat evde bakım yatan iller sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt bulmak istiyor. Maaş alanlar e-Devlet üzerinden ya da SMS ile maaş sorgulama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, maaş sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılıyor? İşte evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller

    19 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım maaşlarının Tokat, Aksaray, Amasya, Edirne, Hatay, Samsun, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Karabük, Malatya, Bolu, Ordu, Zonguldak, Denizli, İstanbul, Muğla, Manisa, Şanlıurfa, Konya, Ankara, Kırıkkale, Mersin, Bilecik, İzmir, Aydın, Balıkesir, Uşak, Adana , Bursa, Diyarbakır, Osmaniye, Bayburt, Kayseri ve Adıyaman'da yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

    Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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