Evde bakım aylıklarının ödendiği iller vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle vatandaşlar şu günlerde 19 Şubat evde bakım yatan iller sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt bulmak istiyor. Maaş alanlar e-Devlet üzerinden ya da SMS ile maaş sorgulama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, maaş sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılıyor? İşte evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller

19 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Tokat, Aksaray, Amasya, Edirne, Hatay, Samsun, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Karabük, Malatya, Bolu, Ordu, Zonguldak, Denizli, İstanbul, Muğla, Manisa, Şanlıurfa, Konya, Ankara, Kırıkkale, Mersin, Bilecik, İzmir, Aydın, Balıkesir, Uşak, Adana , Bursa, Diyarbakır, Osmaniye, Bayburt, Kayseri ve Adıyaman'da yatırıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...