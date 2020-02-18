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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 11:55
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    • 19.02.2020 11:55

    2020 100 bin konut çekiliş , ve kura takvimi! TOKİ il il kura çekiliş tarihi - Milyonlar bekliyordu!

    100 bin konut projesi için ilk kura çekiliş tarihini açıkladı. 1 milyonun üzerinde başvuru yapılan Projesi (TOKİ) 100 bin sosyal konut projesinin vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Başvuru işlemlerinin Ocak ayının ortalarında sona ermesiyle beraber gözler TOKİ'den kura için yapılacak açıklamaya çevrildi. Yüz binlerce vatandaş bu kapsamda arama motorlarında ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ il il kura tarihleri duyuruldu mu? 'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

    TOKİ 100 bin konut projesi için ilk kura çekiliş tarihini açıkladı

    2020 TOKİ 100 bin konut çekiliş İstanbul, Ankara ve İzmir kura takvimi ve TOKİ il il kura çekiliş tarihi açıklandı. Vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak 100 bin sosyal konut projesinde önemli aşamaya geçildi. 221 proje için kura takvimi belirlendi. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) yapılan açıklamaya göre; ilk kura çekimi, İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat'ta olacak. İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart tarihinde kura çekimi yapılacak.

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    Haberler Ekonomi 2020 TOKİ 100 bin konut çekiliş İstanbul, Ankara ve İzmir kura takvimi! TOKİ il il kura çekiliş tarihi - Milyonlar bekliyordu!
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