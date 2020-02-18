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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 14:48
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    • 18.02.2020 14:52

    ? 2020 Tuzla, Arnavutköy Başakşehir sosyal konut kura sonuçları tarihi

    İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu. TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konutların 2020 yılı projesine başvuru yapan İstanbul halkı kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir'de yapılacak konutlar için geri sayım başladı. Peki, ? 2020 TOKİ Tuzla, Arnavutköy Başakşehir sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

    İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde İstanbul ilinde başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırmaya başladılar. Yapılan açıklama ile birlikte kuraların hangi tarihte çekileceği belli oldu. Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı.

    İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

    Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

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    Haberler Ekonomi İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Tuzla, Arnavutköy Başakşehir sosyal konut kura sonuçları tarihi
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