İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde İstanbul ilinde başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırmaya başladılar. Yapılan açıklama ile birlikte kuraların hangi tarihte çekileceği belli oldu. Projeye en çok başvuru 375 bin 953 ile İstanbul'dan yapıldı.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

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