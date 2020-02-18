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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 09:48
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    • 19.02.2020 09:48

    başladı! , , işçi, hepsini kapsıyor!

    Hükümetten lerine yeni adım. , işçi, ve hepsini kapsayan yeni devlet desteği yolda. Peki Memur, işçi, emekli ve öğrenci herkesi kapsayan yeni devlet desteklerinde neler var. Sizler için en yeni devlet desteklerini araştırdık. 2020 yılında araba, tatil, eğitim, çocuk ve sağlık için harcamalarda para biriktiren vatandaşlara devlet para verecek. Kısa süreli tasarruf hesaplarıyla , emeklilik döneminde iyi bir hayat geçirmek için devlet desteği geliyor. 2020 yılında araba, tatil, eğitim, çocuk ve sağlık için harcamalarda para biriktiren vatandaşlara devlet para verecek.

    Emekli, memur, işçi, öğrenci hepsini kapsıyor! Maaşlarda yeni dönem başladı

    Devlet destekleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda hükümetten devlet desteklerine yeni adım geldi. Memurlara, emeklilere, işçilere ve öğrencilerin hepsini kapsayan yeni devlet desteği yolda. Peki memur, işçi, emekli ve öğrenci herkesi kapsayan yeni devlet desteklerinde neler var? Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2020 ile birlikte arttı. Bu hesaplarda düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi. İşte memurlara, emeklilere, işçilere ve öğrencilere yeni müjde.

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    Haberler Ekonomi Maaşlarda yeni dönem başladı! Emekli, memur, işçi, öğrenci hepsini kapsıyor!
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