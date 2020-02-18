Devlet destekleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda hükümetten devlet desteklerine yeni adım geldi. Memurlara, emeklilere, işçilere ve öğrencilerin hepsini kapsayan yeni devlet desteği yolda. Peki memur, işçi, emekli ve öğrenci herkesi kapsayan yeni devlet desteklerinde neler var? Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de konut hesabı uygulamalarında devlet katkıları 2020 ile birlikte arttı. Bu hesaplarda düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi. İşte memurlara, emeklilere, işçilere ve öğrencilere yeni müjde.

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