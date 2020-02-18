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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 13:50
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    • 18.02.2020 13:58

    Çalışmayan kadınlar da emekli olabecek! İşte şartlar

    Çalışmayan kadınlar yani ev hanımları için emeklik fırsatı geldi. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak, sonrasında ise Aile ve bakanı emekli olmak için müjdeler verdi. Aile bakanı işaret ettiği emekli şartlarında çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek. Ev hanımı sıyla ev hanımları düşük sigorta ödemesi yaparak emekli olabilmektedir. Ev hanımı sigortasına bağlı olabilmek için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar; Evde kendi imkanlarınızla yaptığınız süslemeler, el işi eşyaları yapıp satmanız, Aktif olarak esnaflık veya şirket ortaklığı gibi kayıtların bulunmaması, Ziraat odası kaydının bulunmamasıdır. Peki kimler bu haktan yararlanabilir? İşte emekli olma başvuru şartları ve belgeler...

    Çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek! İşte şartlar

    Devlet, çalışmayan kadınların da sosyal güvenceye sahip olması için çok büyük bir adım attı! Çalışmayan kadınlara emeklilik kapısı açıldı. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Yardımlar bakanı Zehra Zümrüt emekli olmak için müjdeler vermişti Aile bakanı işaret ettiği emekli şartlarında çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek. Çalışmayan kadınlara emeklilik başvuru şartları nedir SGK isteğe bağlı sigorta emeklilik nasıl olur? Kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor, ancak sigortaları yok. İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

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