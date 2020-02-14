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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 18:25

: Bakan Pakdemirli açıkladı! 74 firma daha ifşa edilecek

haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli açıkladı! 74 firma ifşa edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, ''Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz. Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz'' ifadelerini kullandı.



FINDIK FİYATI AÇIKLAMASI
Pakdemirli "TMO 2 sezondur fındıkla ilgili çok başarılı bir politika yönetiyor ve üreticimiz bu anlamda son derece memnun. Geçen sezon TMO 16,5-17 liradan fındığı almıştı ve bunun yurt dışına pazarlanması sayesinde de 1,5 milyar lira Türkiye ekonomisine ve bilançosuna bir artı sağlamıştı. Şimdi elimizde bir miktar stok var. Bu stokları da bir şekilde yeni sezona hazırlanabilmek için elimizden yavaş yavaş çıkarmamız gerekiyor. O yüzden 1 Mart 2020 tarihinden itibaren 20,50 liradan bunu arzu edenlerin kullanımına, istifadesine açıyoruz. 20,50 liradan TMO fındığını pazarlamaya 1 Mart itibarıyla başlıyoruz." dedi.

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