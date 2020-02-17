Gram, çeyrek ve yarım altın alanlar ve altın yatırımı yapacaklar dikkat edin dolandırılmayın!

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu. Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde internetten altınalan bazı tüketicilerin mağdur olduğunu söyledi. Altının satılmak için kuyumcuya götürüldüğünde ağırlığının eksik olduğunun ortaya çıktığını belirten Bakal, şikayetlerin çoğunun satın alma işleminin üzerinden birkaç ay veya yıl geçtikten sonra yapıldığını anlattı. 1 gram altın, 2020 yılının ilk iki ayında 16 lira kazandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, altın son 10 yılda yatırımcısına %426, 2019'da %34 kazandırdı.

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