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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:25
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    • 18.02.2020 09:25

    Gram, çeyrek ve yarım altın alanlar ve altın yatırımı yapacaklar dikkat edin dolandırılmayın!

    Genel Başkanı Süleyman Bakal, yatırım yapmak isteyenlere önemli bir uyarıda bulundu. Bakal, intetnetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceğini belirtti. Altın piyasasında, en düşük 306 bin 200 lira, en yüksek 306 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 306 bin 750 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 205 bin 529,91 lira, işlem miktarı ise 1.462,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 447 milyon 524 bin 21,01 lira oldu.

    Altın alacaklar ve yatırım yapanlar dikkat edin dolandırılmayın!

    Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu. Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde internetten altınalan bazı tüketicilerin mağdur olduğunu söyledi. Altının satılmak için kuyumcuya götürüldüğünde ağırlığının eksik olduğunun ortaya çıktığını belirten Bakal, şikayetlerin çoğunun satın alma işleminin üzerinden birkaç ay veya yıl geçtikten sonra yapıldığını anlattı. 1 gram altın, 2020 yılının ilk iki ayında 16 lira kazandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, altın son 10 yılda yatırımcısına %426, 2019'da %34 kazandırdı.

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    Haberler Ekonomi Gram, çeyrek ve yarım altın alanlar ve altın yatırımı yapacaklar dikkat edin dolandırılmayın!
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