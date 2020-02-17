Banka faiz oranlarında güncellemeler sürüyor. Bu bağlamda devamlı düşen mevduat faizlerinden sonra yeniden artış sağlandı. 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları İNG Bank'ta yüzde 11'e çıktı. TEB'te ise 10,50 civarında seyrediyor. En yüksek mevduat faiz oranı sağlayan banka Fibabanka oldu. Fibabanka kiraz hesap kapsamında müşterilerine yüzde 11.50 oranında faiz uyguluyor. Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir