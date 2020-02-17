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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:05
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    • 18.02.2020 09:05

    İNG Bank, ve Fibabank 32 günlük vadeli hesap mevduat oranları arttı! faiz oranlarında deprem

    ların vermiş olduğu 32 günlük oranları yükseldi. Şubat ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde banka faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bankaların en yüksek vadeli mevduat faizleri 32 günlük vadede verilmeye devam ediyor. 32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %11,50 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %10,25 seviyesinden uygulanıyor. Vadeli mevduat hesabı her bankada açabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir beis yoktur. Fakat dikkat edilmesi gereken bankaların ne kadar mevduat faizi vereceğidir. 18 yaşına gelen ve reşit olan herkes bankalara giderek vadeli hesap açtırabilir.

    Banka faiz oranlarında Pazartesi depremi!

    Banka faiz oranlarında güncellemeler sürüyor. Bu bağlamda devamlı düşen mevduat faizlerinden sonra yeniden artış sağlandı. 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları İNG Bank'ta yüzde 11'e çıktı. TEB'te ise 10,50 civarında seyrediyor. En yüksek mevduat faiz oranı sağlayan banka Fibabanka oldu. Fibabanka kiraz hesap kapsamında müşterilerine yüzde 11.50 oranında faiz uyguluyor. Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir

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    Haberler Ekonomi İNG Bank, TEB ve Fibabank 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları arttı! Banka faiz oranlarında deprem
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