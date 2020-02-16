Bankaların yaptığı faiz indirimleri vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Türkiye bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Ziraat Katılım Bankası'nın yaptığı indirim duyurusunda banka, sıfır konut için kullanılan konut finansmanda kar payı oranını yüzde 0.79'a çekmişti.

Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi. 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 faiz oranları ile bankalar vatandaşlara konut kredisi vermeye devam ediyor. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz.

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