En düşük faiz oranıyla ev (konut) kredisi veren devlet bankası hangisi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda devlet bankalarından ev kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, en düşük faiz oranlarını araştırıyorlar. Vatandaşlar için en uygun oran Vakıfbank'ta bulunuyor. Vakıfbank:'ın ardından listenin ikinci sırasında ise Ziraat Bankası ve en sonda ise Halkbank bulunuyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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