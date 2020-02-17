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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 09:49
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    • 17.02.2020 10:03

    oranlarında Pazartesi depremi! oranları arttı!

    oranlarında güncellemeler sürüyor. Bu bağlamda devamlı düşen mevduat faizlerinden sonra yeniden artış sağlandı. oranları İNG Bank'ta yüzde 11'e çıktı. 'te ise 10,50 civarında seyrediyor. En yüksek mevduat faiz oranı sağlayan banka Fibabanka oldu. Fibabanka kiraz hesap kapsamında müşterilerine yüzde 11.50 oranında faiz uyguluyor. Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir

    Banka faiz oranlarında Pazartesi depremi!

    Bankaların vermiş olduğu 32 günlük faiz oranları yükseldi. Şubat ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde banka faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bankaların en yüksek vadeli mevduat faizleri 32 günlük vadede verilmeye devam ediyor. 32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %11,50 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %10,25 seviyesinden uygulanıyor. Vadeli mevduat hesabı her bankada açabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir beis yoktur. Fakat dikkat edilmesi gereken bankaların ne kadar mevduat faizi vereceğidir. 18 yaşına gelen ve reşit olan herkes bankalara giderek vadeli hesap açtırabilir.

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    Haberler Ekonomi Banka faiz oranlarında Pazartesi depremi! 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları arttı!
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