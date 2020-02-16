SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılacak. Emeklilere, memurlara ve işçilere güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Çalışma hayatı içerisinde yıllarca yer alan vatandaşlar çalışmalarının sonuna geldiklerinde emekli olmayı dört gözle bekliyorlar. Bu kapsamda emeklilik şartlarını eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar; prim şartı, yaş şartı ve gün şartı koşullarının tamamını sağlamak zorundalar. Bu şartlardan birisi eksik olduğunda ise emeklilik gerçekleşmiyor. Yıllarca emekli olmak için prim ödemiş ancak çeşitli nedenlerden doları emekli olamamış vatandaşlara ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) toplu ödemesinde bulunuyor.

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