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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 09:20
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    • 17.02.2020 09:20

    Hemen alın! O paralar sahiplerine geri ödeniyor! , 'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu müjdesi!

    'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu yapılacak. Emeklilere, memurlara ve işçilere güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emekli olmak her çalışanın hayalidir. Çalışma hayatı içerisinde yıllarca yer alan vatandaşlar çalışmalarının sonuna geldiklerinde emekli olmayı dört gözle bekliyorlar. Bu kapsamda emeklilik şartlarını eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar; prim şartı, yaş şartı ve gün şartı koşullarının tamamını sağlamak zorundalar. Bu şartlardan birisi eksik olduğunda ise emeklilik gerçekleşmiyor. Yıllarca emekli olmak için prim ödemiş ancak çeşitli nedenlerden doları emekli olamamış vatandaşlara ise Kurumu () sinde bulunuyor.

    Emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılacak!

    SGK, SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi geldi. Halen uygulamada olan düzenlemeye göre, 5510 Sayılı Kanun sadece kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında olmasına karşın primi emekli olmaya yetmeyene toptan ödeme yapılmasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda önemli olan husus ise yaş şartı. Yani yaş şartı emekli olmak için sağlanmıyorsa toptan ödemede yapılmıyor. Yani genç yaşta birinin SGK'dan toptan ödeme olması mümkün değil. Bu bağlamda emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor.

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    Haberler Ekonomi Hemen alın! O paralar sahiplerine geri ödeniyor! SGK, SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi!
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