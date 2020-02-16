2020 yılı ile birlikte oldukça fazla sayıda kamu, özel ve katılım bankası konut kredisi faiz oranlarında güncelleme yaptı. Yeni kampanyaları vatandaşların kullanımına sunan bankalar, müşterilerine daha uygun oranlarda kredi sağlamaya başladılar. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Hayallerindeki eve ya da arabaya sahip olmak isteyenler veya acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bankaların kapısını aşındırmaya devam ediyor. Bankalar kredi faiz indirimleri ile müşterilerin dikkatini çekiyor. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING konut kredisi faiz oranları...

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