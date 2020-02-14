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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 12:15
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    • 14.02.2020 12:18

    Yüzde 0.94 0.49, 0.79 oranları ile kredi fırsatı geldi

    Şubat ayının ortalarına girdiğimiz şu dönemde özellikle en büyük kamu ları olan , ve Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi oranları vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Yüzde 0.49, 0.79, 0.94 oranları ile alacağınız ve ödeyeceğiniz kredi miktarını çok kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu bağlamda Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları hem sıfır konutta hem de ikinci el konutta en uygun kredi veren bankalar oldu. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor. Ayrıca tüm vade seçenekleri için %1,12 faiz oranı ile Vakıfbank ihtiyaç kredisi sağlamaktadır.

    Yüzde 0.94 0.49, 0.79 oranları ile kredi fırsatı geldi

    Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında bankalar kredi faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılı konut kredisi için müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermişti ve 3 kamu bankasının konutta faizi 0.79'a indireceğini duyurmuştu. Konut kredisi kampanyalarında müşterilere sunulan en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda bulunuyor. Ziraat Bankası, TOKİ sosyal konut projelerinden ev alan kişiler için yüzde 0.49 konut kredisi kampanyası başlattı.

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    Haberler Ekonomi Yüzde 0.94 0.49, 0.79 oranları ile kredi fırsatı geldi
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