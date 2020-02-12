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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 09:23
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    • 13.02.2020 10:45

    , İNG, Finansbank,Garanti emekli u kaç TL? , SSK ve Bağkur'luya 2500 TL promosyon müjdesi!

    , İNG, Finansbank,Garanti emekli u kaç TL? , SSK ve Bağkur'lu emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Kurumu ile yeni anlaşmayı önümüzdeki ay yapacak. Dolayısıyla emekli promosyon görüşmeleri öncesi, bankalar emekli vatandaşı kendine bağlamak için yarışa girdi. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere 400 lira ile 1.250 lira arasında ödeme yapıyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

    Bankalar ödeme yarışına girdi! Emekliye 2500 TL promosyon...

    Emekliler promosyon ücretlerine odaklanmışken bankalardan ardı ardına promosyon açıklaması geliyor. Bu bağlamda son açıklama TEB'ten geldi. Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), 10 Şubat itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında olan 925 TL ve maaşı 2 bin TL ve üzeri olanlar ise 1000 TL promosyon alabilecek. 2017'de ortaya çıkan promosyon uygulamasında 3 yıllık anlaşmalar Mart ayında doluyor. Türkiye Bankalar Birliği ile SGK arasındaki emekli promosyon görüşmesi bu ay yapılacak. Peki İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu kaç TL?

    Bu bağlamda emeklilerin 2500 TL promosyon kazanma şansı var. Peki, QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar? İşte emekli promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar...

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    Haberler Ekonomi TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu kaç TL? SGK, SSK ve Bağkur'luya 2500 TL promosyon müjdesi!
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