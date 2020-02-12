Bankalar, sadece konut kredilerinde değil aynı zamanda ihtiyaç ve taşıt kredisi ürünlerinde de uyguladıkları güncel faiz oranlarında indirimler yapmaya devam ediyor. Sıfır konutlar için Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası tarafından verilen 0.79 konut kredisi, Tüm konutlar için geçerli olan oranlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından verilen 0.89 finansman oranı, Taşıt kredisi paketlerinde Türkiye Finans tarafından verilen 0.95 finansman oranı, İhtiyaç kredisi paketinde ise TEB ve QNB Finansbank tarafından verilen 0.89 kredi oranı.. 13 Şubat 2020 Çarşamba günü itibarıyla 10 banka daha faiz indirimi yaptı. İşte 13 Şubat 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

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