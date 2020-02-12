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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 09:26
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    • 13.02.2020 09:26

    13 Şubat 2020 ların güncel kredi oranları ne oldu? 10 banka kredi faiz oranında indirim yaptı!

    Hayallerindeki eve veya arabaya kavuşmak isteyenler ya da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ların kredi ürünlerine yönelenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. 13 Şubat 2020 Çarşamba günü itibarıyla 10 banka daha indirimi yaptı. İşte detaylar... Aralarında Kuveyt Türk, , ING Bank, Emlak , Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank gibi çok sayıda özel ve kamu bankasının yer aldığı 10 banka taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Bankaların en güncel kredi faiz oranları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    10 banka kredi faiz oranında indirim yaptı!

    Bankalar, sadece konut kredilerinde değil aynı zamanda ihtiyaç ve taşıt kredisi ürünlerinde de uyguladıkları güncel faiz oranlarında indirimler yapmaya devam ediyor. Sıfır konutlar için Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası tarafından verilen 0.79 konut kredisi, Tüm konutlar için geçerli olan oranlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından verilen 0.89 finansman oranı, Taşıt kredisi paketlerinde Türkiye Finans tarafından verilen 0.95 finansman oranı, İhtiyaç kredisi paketinde ise TEB ve QNB Finansbank tarafından verilen 0.89 kredi oranı.. 13 Şubat 2020 Çarşamba günü itibarıyla 10 banka daha faiz indirimi yaptı. İşte 13 Şubat 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

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    Haberler Ekonomi 13 Şubat 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu? 10 banka kredi faiz oranında indirim yaptı!
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