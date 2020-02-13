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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 10:44
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    • 13.02.2020 10:45

    Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Yerli tohum üretimi 1 milyon tonu geçti

    Son dakika haberine göre "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." ifadelerini kullandı.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: 1 milyon tonu geçti

    Son dakika haberine göre "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." ifadelerini kullandı.

    Bakan Pakdemirli, "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." dedi.

    AYRINTILAR GELECEK...

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