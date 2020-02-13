Emekli olma yaşının belirlenmesi için sigortalıların işe ilk giriş yaptıkları tarihler değerlendirilmektedir. 2008 yılından sonra sigorta başlangıcı yapan çalışanlar, emekli olmak için 65 yaşını beklemek zorundadır. Kişilerin malullük ve çocuk durumlarına göre, 61 yaşından sonda emekli olma hakları oluşabilir. 2000 yılından daha önce sigorta başlangıcı yapan kişilerin emeklilik yaşı, 2000 yılı sonrasında işe başlayan kişilerden daha erkendir. Emekli olma yaşının hesaplanması esnasında, kişilerin işe başlama tarihleri ve cinsiyetlerine göre değişiklikler görülmektedir. İşe başlama tarihi 2000 yılından sonra olan çalışanlar için 65 yaşından sonra emeklilik hakke elde etme kanunu düzenlenmiştir.

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