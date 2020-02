İşte Ergün Diler'in "Neden İdlib" adlı köşe yazısından dikkat çeken ifadeler:



Çin'deki Coronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntı da 2020'nin her ülke için zor geçeceğinin kanıtı. Herkes bir adım bekliyordu. Çin'de birçok ülkeyi etkileyecek bir sorunun ortaya çıkacağı konuşuluyordu. Ancak Doğu Türkistan'dan başlayacak bir sıkıntı olarak tahmin ediliyordu. Çin de buna karşı hazırlıklıydı. Ancak Coronavirüs Pekin'i de çaresiz bıraktı.







ALBAYRAK'IN HEDEFTE OLMASI TESADÜF DEĞİL!

Washington, Doğu Türkistan konusunu o kadar dillendirmeye başlamıştı ki, Çin tüm yoğunluğunu bu bölgeye ayırdı. Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Türkistan üzerinden başka bir oyun kurdu ve Wuhan'dan startı verdi. Coronavirüs'ü ne Libya'nın ne Akdeniz'in dışında görebiliriz... Bu denklemin içine Berat Bey'in hedef alınmasını da oturtmalıyız... Bütün bu olanlar bir zincirin halkaları... Türkiye dışarıdan hedef olurken Çin'den Libya'ya kadar olan alanda sıkıştırılırken içeriden de zayıflatılmak istenmekte... Bizdeki yerli CORONAVİRÜSLER tarafından... Eee para da bunun en kolay yolu...

Her yerden gelmeyi deniyorlar yani... Oyunu bir bütün olarak okuyun...

Türkiye'nin elindeki kartlar bitmez. Ama yine de kimin kim olduğun iyi anlayın....



