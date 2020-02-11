IMF’ye borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye işte o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulacaktı. Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye’yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Hazne ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak üzerinden kara propagandaya başlayarak Türk ekonomisini hedefe koydu. Terörü, darbeyi ve binbir türlü belayı Türkiye'ye musallat edip yıkmak isteyen hainlerin yeni planı 'futbol dünyası'. Tarafgirlerin amacı taraftarlar üzerinden yeni bir nifak tohumu ekerek, bir futbol maçında yaşanan olayları körükleyip fitne kıvılcımı saçmak. Asıl amaç bütün bu yaşananları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üstüne yıkmak. Peki, geçmişte darbe girişiminde bulunan, terörü destekleyen, Başkan Erdoğan'a ve çevresindeki siyasilere iftira atmak için yarışa giren bu güruhun planı ne? Detaylar analiz haberimizde....
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor? Futbol üzerinden yeni fitneye dikkat!11.02.2020 23:10
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor? Futbol üzerinden yeni fitneye dikkat!
- Son dakika: Merkez Bankası'ndan ücret ve komisyon düzenlemesi açıklaması |Video
- THY Avrupa'da ilk üçe girdi
- Son dakika: Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenlendi! İşte yeni ücret, masraf ve komisyon tarifesi |Video
- İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs akbil fiyatları ne kadar? Yeni İETT fiyatları kaç TL?
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan banka ücret ve komisyonlarındaki düzenlemelerle ilgili önemli açıklama
- Son dakika: 2019 Kasım dönemi işsizlik rakamları açıklandı
- Sigaraya 6 TL zam mı yapıldı? Zam gelecek sigara markaları hangileri? İşte 8 Şubat sigara fiyatları
- Yeni akbil fiyatları kaç TL? 2020 Öğrenci tam abonman aylık ücreti ne kadar oldu? İşte yeni zamlı fiyatlar |Video
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyonla mücadele mesajı | Video
- Çeyrek altın 495 TL, gram 306 TL'ye yaklaştı! 7 Şubat anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? |Video
- Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 7 Şubat canlı dolar ve euro kuru ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.