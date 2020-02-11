Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedef alınıyor? Futbol üzerinden yeni fitneye dikkat! 11.02.2020 23:10

IMF’ye borcunu bitiren, ekonomik bağımlılığını sonlandıran Türkiye işte o tarihten itibaren yoğun bir manipülatif saldırının boyunduruğuna sokulacaktı. Provokasyonlarla, iftiralarla, silahla diz çöktüremedikleri Türkiye’yi, bundan sonraki süreçlerde ekonomik spekülasyonlarla sarsacaklardı. Öyle ki, küresel sermaye tetikçileri Hazne ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak üzerinden kara propagandaya başlayarak Türk ekonomisini hedefe koydu. Terörü, darbeyi ve binbir türlü belayı Türkiye'ye musallat edip yıkmak isteyen hainlerin yeni planı 'futbol dünyası'. Tarafgirlerin amacı taraftarlar üzerinden yeni bir nifak tohumu ekerek, bir futbol maçında yaşanan olayları körükleyip fitne kıvılcımı saçmak. Asıl amaç bütün bu yaşananları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üstüne yıkmak. Peki, geçmişte darbe girişiminde bulunan, terörü destekleyen, Başkan Erdoğan'a ve çevresindeki siyasilere iftira atmak için yarışa giren bu güruhun planı ne? Detaylar analiz haberimizde....