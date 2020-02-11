Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Maliyetler düşecek

komisyon ve ücretleresınırlandırma getirendüzenlemelerideğerlendirdi. Gittiğiher yerde vatandaşlarve iş dünyasının, ücretve komisyonlarlailgili şikayetlerdebulunduğunu ifadeedenkonuyla ilgili MerkezBankası ve BDDK'nınücret ve komisyonlarastandartlar getirdiğiniaktardı., sosyalmedya hesabındanyaptığı açıklamada,atılan her adımdaöncelikvermeye devamedeceklerini bildirdi.Albayrak, "Ticarimüşterilerdenalınabilecek ücretve komisyon sayısı2 bin 400'den 51'e,finansal tüketicileriçin ise 20'den 16'yaindirildi. Bu sayedevatandaşlarımızınve özellikle ticariişlem yapanlarınmaliyetlerinde büyükdüşüş sağlandı. EFTücretlerine hem ticarihem de finansaltüketiciler için üst sınırgetirildi. 6 ila 850 liraarasında değişen EFTücretleri 1 ila 100 liraarasında sınırlandırıldı"diye konuştu.