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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Maliyetler düşecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, komisyon ve ücretlere sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi. Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğunu ifade eden Albayrak, konuyla ilgili Merkez Bankası ve BDDK'nın ücret ve komisyonlara standartlar getirdiğini aktardı.

    Maliyetler düşecek
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, komisyon ve ücretlere sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi. Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğunu ifade eden Albayrak, konuyla ilgili Merkez Bankası ve BDDK'nın ücret ve komisyonlara standartlar getirdiğini aktardı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atılan her adımda vatandaşların hukukunu korumaya, maliyetleri düşürmeye öncelik vermeye devam edeceklerini bildirdi. Albayrak, "Ticari müşterilerden alınabilecek ücret ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirildi. Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı" diye konuştu.

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