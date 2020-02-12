Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.02.2020 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2020 06:59

    ye erken ! 2020 SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine banka promosyonu artışı ne kadar oldu?

    Milyonlarca yi yeni heyecanı sardı. Bazı lar erken davranıp, süre dolmadan anlaşmayı yaparken; emeklilerin çoğunluğu taban tutarda artış bekliyor. Bazı bankalar, süre dolmadan, emekliler ile yeni promosyon anlaşmasına imza attı. Peki bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar neler? Emeklilere banka promosyonuyla ilgili detaylar haberimizde...




    Emekliler     için ikinci promosyon dönemi başladı. Şubat 2017'de hayata geçen banka promosyonunda 3 yıllık taahhüt süresi bu aydan itibaren dolarken, emeklileri yeni ödeme heyecanı sardı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye erken banka promosyon! 2020 SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine banka promosyonu artışı ne kadar oldu?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri