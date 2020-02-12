Emekliler için ikinci promosyon dönemi başladı. Şubat 2017'de hayata geçen banka promosyonunda 3 yıllık taahhüt süresi bu aydan itibaren dolarken, emeklileri yeni ödeme heyecanı sardı.
- Ekonomi
- 12.02.2020 06:59
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- Son Güncelleme:
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- 12.02.2020 06:59
Emekliye erken banka promosyon! 2020 SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine banka promosyonu artışı ne kadar oldu?
Milyonlarca emekliyi yeni promosyon heyecanı sardı. Bazı bankalar erken davranıp, süre dolmadan anlaşmayı yaparken; emeklilerin çoğunluğu taban tutarda artış bekliyor. Bazı bankalar, süre dolmadan, emekliler ile yeni promosyon anlaşmasına imza attı. Peki bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar neler? Emeklilere banka promosyonuyla ilgili detaylar haberimizde...
Emekliler için ikinci promosyon dönemi başladı. Şubat 2017'de hayata geçen banka promosyonunda 3 yıllık taahhüt süresi bu aydan itibaren dolarken, emeklileri yeni ödeme heyecanı sardı.
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