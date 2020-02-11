Emekliye 1250 TL! Emekliyi getirene de 1250 TL! İşte banka banka SGK ve Bağkur emeklisi ödeme tutarları

SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için promosyon ödemeleri için o ay yaklaşıyor. Bu bağlamda emekliler bu yıl bankalar ile olan 3 yıllık anlaşmasını tamamlıyor ve sistemden çıkmaya hak kazanıyor. Bu da özel bankalar başta olmak üzere tüm bankaları harekete geçirdi. Emekliler maaşlarını başka bankalara taşımaları karşılığında promosyon ücreti alıyor. Her banka farklı teklif ve şartlar sunabiliyor. SGK tarafından yapılan açıklamada Türkiye Bankalar Birliği ile promosyon pazarlığı için masaya oturulacağına yer verildi. 2020 yılının 3 ödemesinden biri olacak promosyon ödemelerinde bankaların promosyon miktarlarını yükselteceği bildirildi.

11.02.2020 12:34 - Son Güncelleme: 11.02.2020 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





