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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    ye 6.972 TL | 2020'de , SSK ve Bağ-Kur emeklisi için avans alma şartları nedir?

    , maaşının bağlanmasını bekleyenlere 6 bin 972 liraya varan veriyor. Talepler hayata geçerse avans mevcut emekliler için de hayata geçirilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emekli     maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.

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    HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye 6.972 TL avans | 2020'de SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için avans alma şartları nedir?
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