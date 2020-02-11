Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.
- Ekonomi
- 11.02.2020 07:00
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- Son Güncelleme:
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- 11.02.2020 07:00
Emekliye 6.972 TL avans | 2020'de SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için avans alma şartları nedir?
SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere 6 bin 972 liraya varan avans veriyor. Talepler hayata geçerse avans mevcut emekliler için de hayata geçirilecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor.
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