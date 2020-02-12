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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 10:31
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    • 12.02.2020 10:31

    Fitch'ten Koronavirüs uyarısı: Doğalgaz piyasasını baskılayabilir!

    'de ortaya çıkan koronavirüsün ekonomiyi derinden etkileyeceğini söyleyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , salgının küresel piyasasını bu yıl baskılayabileceği uyarısında bulundu.

    Fitch'ten Koronavirüs uyarısı: Doğalgaz piyasasını etkileyecek!

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , 'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının, küresel piyasasını bu yıl baskılayabileceği uyarısında bulundu.

    Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Çin'in daha az sıvılaştırılmış doğal gaz () ithal etmeye başladığına dikkat çekilirken, bu nedenle Avrupa ve Asya gaz piyasalarının "sert biçimde baskılanabileceği" belirtildi.

    Çin'deki bazı enerji ithalatçıların LNG sözleşmelerini mücbir sebepler nedeniyle iptal ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Çinli şirketlerin deniz yoluyla yaptıkları LNG ithalatlarını bu ay yüzde 70 oranında iptal edebileceği uyarısında bulunuldu.

    Son yıllarda küresel gaz piyasasının büyümesinde en büyük etkenin Çin olduğu vurgulanan açıklamada, 2018'de küresel gaz ithalatının yüzde 17'sinin Çin'den geldiğinin, 2016-2018 döneminde ise küresel gaz talebindeki büyümenin yüzde 50'sinin Çin kaynaklı olduğunun altı çizildi.

    Açıklamada ayrıca, , ve 'de artan yeni LNG üretim kapasiteleri nedeniyle küresel gaz piyasasında arz fazlası oluştuğu ve geçen yıl ortalama spot gaz fiyatlarının bir önceki yıla göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.

    Çin, ABD ve Rusya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü doğal gaz tüketicisi konumunda bulunuyor.

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