Boşanmış kadına Belediye para yardımı! Boşanan, kocası ölen kadına kaç para maaş verilecek? Dul ve yetim aylığı nasıl alınır?

Devlet vatandaşlara çok önemli yardımlar yapmaya devam ediyor. Boşanmış kadına Belediye yardımı,

dul ve yetim aylığı, boşanan, kocası ölen kadına verilen aylık gibi. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlar ve yetim kalan çocuklar için bağlanan aylıklara dul ve yetim aylığı ya da ölüm aylığı denmektedir. Ekonomik olarak hayatlarını devam ettirmeleri için verilen bu aylıklar belli şartları karşılayan herkese verilebiliyor. Peki, 2020'de dul ve yetim ağlığı ne kadar olacak? Yapılan düzenlemeler sonrası bu aylıklarla geçinenlerin eline ne kadar para geçecek?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ