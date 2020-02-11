Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.02.2020 09:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2020 10:02

    en fazla çeken 6. ülke oldu!

    ’nün verilerine göre , 2019’da 52.5 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya 6’ıncısı olarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İlk sırada 90 milyondan fazla ziyaretçiyle bulunuyor. Dünyada ise ik ziyaretçi sayısı yüzde 4 artışla 1,5 milyarı aştı.

    Türkiye tüm zamanların rekorunu kırdı!

    ik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden (AKTOB) yapılan duyuruda, 'nün 2019 yılının en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralaması açıklandı. Turizmde 2019 yılında tüm zamanların rekorunu kıran , gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla, 52.5 milyona yakın misafir ağırladı.

    AKTOB'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2019 yılında aldığı 50 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralamasında ilk 10'a girdiği ve 6'ncı sırada yer aldığı belirtildi. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2019'da dünyada ziyaretçi sayısının 2018'e göre yüzde 4 artışla 1,5 milyarı aştığı belirtilen açıklamada, ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında 'nın 90 milyondan fazla ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ülke olduğu kaydedildi. Fransa'yı 83.8 milyon ziyaretçi ile izledi.

    ZİYARETÇİ SAYISI ORANINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER
    Ziyaretçi sayısını oran olarak en çok artıran ülkeler Mynmar yüzde 40.2, yüzde 31.2, yüzde 27.9, Özbekistan yüzde 27.3, Karadağ yüzde 21.4, yüzde 21.1 olarak sıralandı. Artış oranına göre Türkiye, yüzde 14 artışla 14'üncü sırada yer alıyor. Akdeniz ülkeleri arasında ziyaretçi girişi artışında yüzde 21.1 ile Mısır ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 14 ile Türkiye, yüzde 13.6 ile Tunus izledi.
    UNWTO verilerine göre Orta Asya'nın popülaritesinin arttığına dikkat çekilirken, Özbekistan, ve 'ın en hızlı büyüyen ilk 20 turistik güzergah listesine girdiği ifade edildi.

    UNWTO, ziyaretçi sayısı artan ülkeler yanında ziyaretçi kaybı yaşayan ülkeleri de belirledi. Buna göre 2019'da en çok ziyaretçi kaybı yaşayan ülke oldu. Hong Kong'un ziyaretçi kaybı yüzde 28.8 olarak açıklandı. ABD'nin ziyaretçi sayısı ise 2019 yılında yüzde 1.3 düştü.

    EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN ÜLKELER
    Dünyanın en çok ziyaretçi alan ülkeleri ise şöyle:
    "Fransa 90.2 milyon, İspanya 83.8 milyon, ABD 78.7 milyon, 67.5 milyon, 64.6 milyon, Türkiye 52.5 milyon, Meksika 44.9 milyon, Tayland 39.7 milyon, 39.4 milyon, 36.9 milyon."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye en fazla turist çeken 6. ülke oldu!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri