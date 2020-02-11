Bunu yapan az para öder! 2020'de limit düşürüldü

Beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 61,8'ini kullanıyor. Bilinçli enerji kullanımı ve tasarruf için hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığını öğrenerek faturaları hafifletmek mümkün. Evin farklı alanlarında kullanılan aletler ve bunların tükettiği elektriğe göre farklı tasarruf önlemleri alınabiliyor.

Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde buzdolabı yüzde 18'lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyaların verimli enerji sınıfının önemini gösteriyor. Milliyet'in haberine göre ev geneline bakıldığında beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor.

KIŞIN HANGİ EV ALETİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

Kışın, yaza göre evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle daha çok elektrik harcıyoruz. Isıtıcılar, televizyon derken fatura da şişiyor. Kış aylarında evlerdeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 186 artıyor. Yazın klima kullanımı ile birlikte elektrik tüketimi kışa göre daha fazla olsa da kış aylarında klimanın yerini elektrikli ısıtıcılar alıyor. Aydınlatma, ısıtma gibi ihtiyaçlar kış aylarında artarken, bunların elektrik faturasına yansıması önemli düzeyde oluyor.

Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL'ye denk geliyor. Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor.

A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buz dolapları saatte 0,07 TL tüketiyor. En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor.

KIŞIN NASIL TASARRUF YAPILIR?

Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.

Hava soğuk olduğu için sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu su ısıtıcısı kullanımını da artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Kettle'da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.

Elektrikle su ısıtmak, doğal gaza kıyasla oldukça masraflı. Elektrikli ısıtıcı kullanmak yerine kombiden faydalanmak elektrik tasarrufu sağlar. Eğer ısıtıcı kullanılıyorsa şofben, kullanılacak yere yakın olmalı (en fazla 6 metre). Sıcak su boruları izole edilmiş olmalı. Termostat ısısı maksimum 50 dereceye ayarlanmalı. Elektrikli ısıtıcılarda su sızıntılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Varsa hiç zaman kaybetmeden onarım yapılması şart.

Kışın gelmesiyle akılları en çok kurcalayan doğal gaz faturası oluyor. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir. Fakat evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.

Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor. Bir başka önlem ise düşük sıcaklıkta kurutmak. Böylece saçlara da zarar verilmemiş olur.