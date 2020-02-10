Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 09:40

    'de 9 yılın zirvesinde!

    'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüs, ülke ekonomisini yerle bir etti. Çin 'nun bugün açıkladığı verilere göre, Ocak ayı u yüzde 5.4'e yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Çin'de enflasyon 9 yılın zirvesinde!

    'de korona virüsü salgının etkisiyle Ocak ayı u yüzde 5.4'e yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Çin 'nun bugün açıkladığı verilere göre, Ocak ayında Tüketici (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.4 arttı. Bu aynı zamanda Ekim 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

    Salgının ve karantina tedbirlerinin etkisiyle domuz etine talep artarken fiyatlarda yüzde 116'lık artış yaşandı. Gıda fiyatları ise Ocak ayında yüzde 20.6 yükseldi.

    Öte yandan ülkede Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise Ocak ayında yüzde 0.1 oranında yükseliş yaşandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriÇin'de enflasyon 9 yılın zirvesinde!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri