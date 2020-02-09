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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 11:42
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    • 09.02.2020 11:59

    43, 38 yaşında emekli olacak mı? yasası Meclis'e sunuldu mu?

    yasası ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 38 43 yaşında emekli olabilecek mi? Sorusu sorulmaya devam ediyor. Emeklilik primini tamamlayıp emekli olmayı bekleyen 2.3 milyon vatandaşın emekli olmasını sağlayacak yasa teklifinin Meclis'te yeniden gündeme geleceği iddia edildi. Yasa kabul edilirse, 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için vatandaşlar talep etti. Fakat çok ta olumlu bir sonuç çıkması beklenmiyor. Bu arada 'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

    Erkekler 43, kadınlar 38 yaşında emekli olacak mı?

    Çalışan erkek ve kadınların en büyük hayali erken emekli olabilmektir. Bu bağlamda emeklilik yaşı hem erkeklere hem kadınlar için yüksek bulunuyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sigortası Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor. Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak. EYT ile ilgili ise emeklilik sisteminde reforma ihtiyaç olduğunu savunan Bakan Selçuk, EYT'lilerin yaş ortalamasının 43-47 olduğunu söyledi.

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