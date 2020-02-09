10 Şubat EYT son dakika gelişmeleri EYT bekleyenler tarafından Google'da yakından takip ediliyor. Bu anlamda EYT'de son durum ne? Sorusu gözü kulağı gelecek haberde olan vatandaşlar tarafından soruluyor. EYT siyaset sahnesinde son dönemin en çok konuşulan gündemleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isim ve hükümet yetkilisi dönem dönem EYT ile ilgili sorulan sorulara yanıt veriyor. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

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