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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 09:45
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    • 09.02.2020 09:45

    daki hile nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı

    Dünyada en çok tüketilen ülkelerin başında geliyoruz. Yılda kişi başı yaklaşık 3,5 kilogram çay tüketilen Türkiye'de yıllık tüketim ise 260 bin ton. Ancak Tarım Bakanlığının açıkladığı listenin ardından gıda teröristlerinin çaya da el attığı anlaşıldı. Uzmanlar ise çaydaki gıda boyasına karşı tüketicileri uyardı.

    Çaydaki hile nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ürünlerine ilaç etken maddesi eklediğini tespit ettiği firmalar arasında bazı şirketleri de vardı. Bunun üzerine uzmanlar, çaydaki gıda boyası hilesine karşı tüketicileri uyardı.

    Ziraat Mühendisi Osman Baykal, çaydaki hilenin basit bir deneyle ortaya çıkarılacağını belirterek, "Bir bardak soğuk suya bir tutam kuru çay koyun. Kaliteli çayın suya hemen renk vermemesi gerekiyor. Eğer kuru çay suya temas ettiğinde anında renk veriyorsa bu çayda boya vardır" diye konuştu.

    SERT BİR TAT OLMADI
    Posta'nın haberine göre üreticinin dikkat etmesi gereken bazı özelliklerin olduğunu belirten Osman Baykal, "Paketteki kuru çaya bakıldığında ürün düzgün yapıda olmalı, içinde çöp, odunsu, lifsi yapılar ihtiva etmemeli. Diğer özellikleri ise içtiği zaman dilde sert bir etki bırakması gerekir.

    Ancak bazı bazı işletmeler içlerine katkı maddeleri ekleyerek ucuz ürünlerden kaliteliymiş gibi gözüken ürünler elde etmeye çalışıyorlar. Çayda en çok bilinen hileler boyar madde ve granül kullanımıdır" dedi.

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