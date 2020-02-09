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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 09:50
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    • 09.02.2020 09:54

    Dolar devri bitiyor! Dev dan müşterilerine şoke eden dolar uyarısı!

    Dolar devri bitiyor mu? Dolara yatırım yapan vatandaşların çok dikkatli olmasını gerektiren haber geldi. Bu bağlamda 'nin kendi sı olan 'dan acayip tespitler geldi. Bankanın , emtia ve stratejisti , privatebank.jpmorgan.com sitesinde yayınlanan "Dolar aşırıya kaçan ayrıcalığının sonuna mı geliyor?" başlıklı makalesinde; Dünyanın hakim parası olma özelliğini kaybedebileceğine inanıyoruz. Yapısal nedenler ve dönemsel engeller nedeniyle (orta vadede değerini yitirebilir)." dedi. Dolara yatırım yapan vatandaşlar dikkatli olmalı.

    Dolar devri bitiyor! Dev banka müşterilerini böyle uyardı

    Dolar devri bitiyor mu? ABD'nin kendi çıkarları için ekonomik şantaj aracı olarak kullandığı dolarla ilgili kendi bankası olan JP Morgan'dan ilginç tespitler. Eğer bu olursa ülkeleri dolar üzerinden tehdit edemeyecekler. JP Morgan doların çok yakın zamanda küresel rezerv para statüsünü kaybedebileceği aktarılırken, müşterilerini buna göre pozisyon almaları gerektiği konusunda uyardı. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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