Dolar ve altına yatırım yapan vatandaşlar için fiyatlar oldukça önem arz ediyor. Bu bağlamda bu hafta sert gelişmeler yaşanabilir.

Geçtiğimiz haftalarda İran ile ABD arasında yaşanan gerilim dolar ve altının yükselişine sebep olmuştu. Şimdilerde ise corona virüsü piyasaları endişelendiriyor. Asya borsaları sert satış dalgaları ile karşı karşıya. Bu nedenle dolar ve altın için yatırım yapanlar için dikkat ediyoruz. Gram altın 305 lira, çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını ise 2.034 liradan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son gününde 6,05'e kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,62 seviyesinden işlem görüyor.

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