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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 09:24
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    • 10.02.2020 09:24

    Bu hafta çok sert hareketler bekleniyor! ve fiyatları ve yatırım yapanlar dikkat!

    ve için yatırım yapanlar dikkat! Yeni dünya düzeni kuruluyor. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Her ülke kendi çıkarına uygun pozisyon almaya başladı. Ekonomi uzmanları gerilen ortam dolayısıyla bu hafta finans piyasalarında aşırı oynak hareketlerin görülebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Uzman yorumları öncesinde dünyayı endişelendiren gelişmeler şu şekilde: Geçtiğimiz haftalarda ile arasında yaşanan gerilim dolar ve altının yükselişine sebep olmuştu. Ekonomi uzmanları yeni haftada sivri söylemlerin gelebileceği hatta bu söylemlerin fiiliyata dönüşebileceği olasılığı ile altın ve dolar fiyatlarında aşırı oynaklığın görülebileceği belirtildi.

    Dolar ve altın yatırımı yapanlar dikkat! Bu hafta...

    Dolar ve altına yatırım yapan vatandaşlar için fiyatlar oldukça önem arz ediyor. Bu bağlamda bu hafta sert gelişmeler yaşanabilir.
    Geçtiğimiz haftalarda İran ile ABD arasında yaşanan gerilim dolar ve altının yükselişine sebep olmuştu. Şimdilerde ise corona virüsü piyasaları endişelendiriyor. Asya borsaları sert satış dalgaları ile karşı karşıya. Bu nedenle dolar ve altın için yatırım yapanlar için dikkat ediyoruz. Gram altın 305 lira, çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını ise 2.034 liradan işlem görüyor.
    Küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son gününde 6,05'e kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,62 seviyesinden işlem görüyor.

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