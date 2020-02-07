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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 17:03
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    • 07.02.2020 17:21

    Son dakika: 'tan açıklaması

    Son dakika haberi... , 'de iş dünyası ile yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "İlk çeyrekte verilerinde sert düşüş olacak" dedi. Albayrak, İVME Paketi'ne ilişkin ise "Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar TL'si yatırıma dönüştü" açıklamasında bulundu.

    Bakan Albayrak'tan işsizlik açıklaması

    , " İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak, "2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık. Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir." dedi.

    Tarımın desteklenmesi konusunda yeni bir sistem tasarladıklarını kaydeden Albayrak, "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

    Albayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    "Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi. 2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık."

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