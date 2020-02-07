İstanbul'da bugün İETT ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Yapılan yüksek orandaki zam vatandaşı isyan ettirdi. Bu kapsamda gün içerisinde işe, okula gitmek için otobüs, metro, tramvay, metrobüs ve vapur kullanan milyonlarca İstanbullu vatandaş 2020 İETT İstanbul ulaşım zamlı ücretlerini öğrenmek istiyor. Bu kapsamda İETT zamlı ulaşım ücretleri ne zaman uygulanacak sorusuna yanıt arıyor.

İETT ZAMLI ULAŞIM ÜCRETLERİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

İBB'den yapılan açıklamada, "10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi" denildi.

2020 İETT İSTANBUL ULAŞIM ZAMLI ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

AKTARMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde Tam Bilet Aktarma Ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci Aktarma Ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira."