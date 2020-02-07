Kapalıçarşı'da gram altın 302 liradan işlem gördü

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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