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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 17:23
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    • 07.02.2020 17:23

    'da 302 liradan işlem gördü | Gram 7 şubat 2020

    'da bugün kapanışta 492 liradan ise dünkü kapanışa göre yüzde 0.40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da gram altın 302 liradan işlem gördü

    'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 302,40 liradan tamamladı.

    Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem gördü.

    'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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