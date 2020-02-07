Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finans politikaları açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları ele aldıklarına işaret eden Albayrak, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.