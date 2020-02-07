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    • 07.02.2020 09:56

    Son dakika: 'tan kritik toplantı! Sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

    Son dakika haberi... : Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. , Reasürans ve ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak.

    Bakan Albayrak'tan kritik toplantı

    , , Reasürans ve yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finans politikaları açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları ele aldıklarına işaret eden Albayrak, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.


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