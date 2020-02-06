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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'da açıkladı: Esnafa kredi kolaylığı

    ve ’daki esnaf ve çiftçilerin kredilerinin faizsiz erteleneceğini belirten Bakan Albayrak, ‘2 ilimizdeki esnafa 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli ve faizsiz finansman imkanı sağlanacak’ dedi.

    Esnafa kredi kolaylığı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ve 'daki esnaf ve çiftçiye iyi haber verdi. Elazığ Valiliği'nde düzenlediği toplantıda, depremin ardından Türkiye'nin kenetlenerek birlik ve beraberlik mesajı verdiğini belirten Albayrak, yaraların sarılacağını, iki şehrin imar ve ihyası noktasında önemli adımlar atacaklarını söyledi. Elazığ ve Malatya ekonomisine ilişkin yetkililerle bir araya geldiklerini anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Halkbank; Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafımıza 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli, faizsiz finasman imkanı sağlayacak. Yine Halkbank bu iki ildeki tüm esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz, 1 yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası, iki ildeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini yine 1 yıl süreyle faizsiz erteleyecek." Albayrak, özel bankaların da bu iki ildeki esnafın ve çiftçilerin yaralarını sarmak için krediler konusunda 1 yıl erteleme getireceğini açıkladı. Elazığ'da organize sanayi bölgesi altyapısına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Albayrak, 1 yıl içerisinde bununla ilgili gerekli adımları da atacaklarını bildirdi. Kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı konusunda Çevre Bakanlığı'yla çalıştıklarını aktaran Albayrak, "Elazığ özelinde işin finansal altyapısıyla ilgili çerçeveyi az çok tamamladık. Elazığ'da 10-15 bin konuttan bahsediyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 100 bin konut projesine de başladık" dedi.



    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre Bakanı Murat Kurum ile Elazığ'da incelemelerde bulundu.




    Albayrak, depremzedeleri ziyaret etti.

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